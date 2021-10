LA CIUTAT, AMB MIRIAM FRANCH

Dr. Estivill: “Tots els experts estan a favor d'eliminar l'horari d'estiu”

Les Aquest diumenge 31 d’octubre es canviarà d’horari. Un canvi que es fa cada últim diumenge del mes d’octubre. En aquesta ocasió, les 3 de la matinada de diumenge tornaran a ser les 2, i per tant, la nit serà més llarga. Una bona noticia, com a mínim, per l’oci nocturn. En parlem amb el doctor Eduard Estivill, expert en l'estudi del son.