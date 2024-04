Esperpento Rubiales

El regreso de Luís Rubiales , ex presidente, a España, detenido e interrogado por la Guardia civil y puesto en libertad, tras no declarar por supuestas, irregularidades en contrataciones y comisiones, entre otras, en la concesión de la Supercopa de España y de diversas obras a empresarios y amigos.

La imagen que está ofreciendo el fútbol español no puede ser más denigrante. Trasciende a nuestras fronteras un fútbol corrupto, un fútbol del que se aprovechan sus dirigentes y que manchan la imagen en el exterior de manera considerable hasta el punto de que podría verse peligrar la organización del mundial 2030 y la disputa de la mismísima final en nuestro país.

Se veía que Rubiales no era trigo limpio, que escondía ciertas cosas detrás de ese ademán chulesco y de esa prepotencia que exhibía al poco de llegar al cargo. Se le vió claramente el tipo de personaje que era, que tomó la Federación como un auténtico cortijo, y que en poco tiempo no solo no se conformó con el elevado salario que tenía, sino que trató de amasar fortuna fácilmente y se subió el sueldo, llevándose también una comisión por cada uno de los grandes acuerdos que se firmaban. Su ambición no parecía tener límites colocando a dedo, a amigos, compañeros y conocidos y entregando casi todas las ofertas económicas a gente cercana a él. No estuvo mucho tiempo al frente de la Federación, pero fue suficiente como para enriquecerse de manera increíble y lucrarse considerablemente él y todos los que le rodeaban. A todo ello hay que unir el hecho de su desagradable e indigno comportamiento en la final del Mundial femenino en el que no olvidemos era la máxima autoridad del fútbol europeo como vicepresidente de la UEFA.

Fue posiblemente la gota que colmó el vaso y la cerilla que encendió el fuego y no sabemos si, sin ese grave error, a lo mejor a estas alturas, todavía seguiría campando por la Federación y haciendo a sus anchas y deshaciendo contratos y concesiones. Porque así se escribe la historia. Por donde menos esperaba explotó el escándalo. Pero si grave e indigno es el mezquino comportamiento que tuvo con Jenny Hermoso en la final y con el resto de las jugadoras a las que toqueteó o subió y se comportó de manera indigna, más grave, sin querer entrar en comparaciones, porque es un aspecto distinto es el tema económico tan importante que se está produciendo y que se está descubriendo en los últimos días.

Registros en casas de amigos en los que se encuentran más de 300.000 € en metálico, grabaciones en las que se confirman auténticas irregularidades en las concesiones de las contratas y así todo, un auténtico escándalo del que a lo mejor solo estamos empezando a ver la punta del iceberg. y me temo que puede salpicar al Barcelona y directamente o cuando menos a un jugador del Barcelona como Gerard Pique. Parece que esto no ha hecho más que empezar y que empiezan a caer grandes torres. Que pena y que vergüenza de dirigentes de nuestro fútbol.