Espectacles, sèries i música a la Brúixola

El Robert Calvo ens ha parlat de l'assaig "¡Silencio!", de l'escriptor Pedro Bravo, on ens convida a reflexionar sobre el silenci i la solitud com a formes de resistència davant un món de sorolls i distraccions. També ens ha explicat el muntatge de Tirant Lo Blanc que s'està representant aquests dies al Teatre Romea de Barcelona en el marc del Festival Grec. Es tracta d'una versió del clàssic de Joanot Martorell, amb la direcció de Joan Arqué i adaptació de Màrius Serra. I també ens ha portat l'exposició de Robbie Williams, "Confessions of a Crowded Mind", que ara es pot veure al Moco Museum.

El Jaume Mas ens ha portat 4 sèries on els protagonistes són defraudors o defraudadores, amb motiu de la llista que avui ha publicat Hisenda amb els morosos: Inventando Anna (Netflix); Wecrashed (AppleTV+), Ripley (Netflix) i El Estafador de Tinder (Netflix).

La Marta Lozano ens parla del Festival Idílic, l'Alma Festival i el concert de Camilo. Són algunes de les cites musicals d'aquest cap de setmana i de la propera setmana.