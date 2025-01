Èric del Arco, llibreter: "Si ens agrada, ens hi enterrem en vida"

L'any 1975 els llibreters Josep Cots i Ramon Planes obrien per primera vegada les portes de la llibreria "Documenta" al cor de Ciutat Vella. Cinquanta anys després, i amb un trasllat al carrer Pau Claris, podem parlar d'un exemple d'èxit en el sector perquè continua en ple rendiment. Des del 2014, l'enginyer Èric del Arco treballa com a llibreter a "Documenta", un establiment que visitava també la seva mare. D'entre els candidats per passar a formar part de l'equip, del Arco creu que Josep Cots el va escollir perquè "buscava algú fora del sector i que no tingués cap vici d'haver treballat a altres llibreries".

Fer d'home orquestra

Èric del Arco explica que el de llibreter és un ofici en què es fa d'home orquestra, des de la part administrativa fins a escollir el fons de la llibreria, gestionar les activitats, recomanacions als clients... "Tot això fa que els dies passin molt ràpidament perquè ho passes bé". Del Arco fa també una reflexió al voltant de l'obligatorietat de la lectura: "s'ha de vigilar amb dogmatitzar perquè pot crear un efecte contraproduent i generar rebuig". Assegura que cal oferir moltes oportunitats per arribar a tots els públics i reconeix que "llegir em fa viure una tercera o una quarta vida".