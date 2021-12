Engreixa fer dieta?

La nutricionista Gabriela Uriarte manté un concepte clau i és que segons ella "fer dieta, engreixa" i per això publica el llibre amb el que ho explica bé i planteja solucions per fer que la nutució sigui bona i estiguem en el nostre pes ideal sense patir.

Amb ella aprendrem les raons per les quals fer dieta engreixa; en què consisteix la cultura de la dieta; com ens afecta, en termes de salut, la pressió social pel pes ideal; quins són els efectes secundaris, a llarg termini, d'anar passant, d'anar alternat, d'una dieta a una altra; així com les claus per detectar aquestes conductes són poc saludables i poder evitar-les.

Per això, l'organització a la cuina és importantíssima i les eines per assolir-la, són fonamentals.

Ens ho explica al nits de ràdio amb David Cervelló