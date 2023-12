El embrollo de la Superliga

Por una razón o por otra, siempre el mundo del fútbol se encuentra dividido y en esta oportunidad, con posturas muy antagónicas, difícilmente reconciliables y que van a abrir un periodo muy convulso en el mundo del fútbol. La sentencia del tribunal europeo de Luxemburgo obliga a sentarse a ambas partes a negociar y debatir sobre el futuro de las competiciones europeas, pero a pesar de que está en peligro la posición predominante de la FIFA y de la UEFA, Estos no van a dar su brazo a torcer y a buen seguro que pondrán todo tipo de trabas para que simplemente el modelo de la superliga que auspician principalmente el Barcelona y el Real Madrid. Me ha sorprendido y me ha llamado la atención la tibieza, incluso frialdad de muchos de los equipos importantes europeos hacia la superliga, es más, incluso las contundentes negativas de equipos como el Bayer de Munich,Dortmund, Manchester United o Paris Saint-Germain, que pasan por ser buena parte de la Florinata del fútbol europeo y que se cierran absolutamente en banda ante la posibilidad de crear esta nueva competición. Parte de inicio con muy pocos apoyos el proyecto liderado por Florentino Pérez y Joan Laporta. Falta por ver si esa lluvia de millones que pretende conseguir la superliga puede empezar a igualar la balanza y ir convenciendo a los equipos que pasen hacia el otro lado, pero no será una tarea fácil. Incluso ¿ de dónde va a venir todo ese dinero que regará de millones las arcas de la mayoría de los principales equipos europeos ?

Está claro que el fútbol como seguía hasta ahora va a tener que empezar a cambiar y que ya no será solo la UEFA la que decide el futuro de los equipos, aunque solo sea por la latente amenaza de la posibilidad de crear una competición paralela o de que algunos clubes descontentos por cualquier razón puedan buscar cobijo en la acera de enfrente. La competición tendrá que escuchar cuando menos las voces de todos estos equipos.

Y por supuesto está también el papel de los aficionados. ¿Dónde quedan los seguidores en toda esta historia se les va a tener o se les tiene realmente en cuenta o simplemente son elementos que se utilizan por parte de unos y de otros?

Los creadores de la superliga hablan de plataformas gratuitas para ver los partidos, algo realmente inverosímil o difícil de creer con tantos millones en juego y siendo uno de los ingresos más importantes que se producen actualmente en la competición europea. Los derechos televisivos que son sufragados en muy buena parte Por los aficionados. Y por supuesto la competición en sí. Da la sensación de que mayoritariamente muchos de los aficionados. No están a favor de estos partidos tan apasionantes semana tras semana y que es muy bonito imaginar un Madrid- Bayern de Munich o un Manchester United -Barcelona, una semana sí, y otra también, pero temen que su fútbol más cercano, y en especial los ingleses con la Premier se ve perjudicado y dañado por una competición cada día más posesiva, más larga y que genera y centra muchísima más atención.

Esta batalla por el control del fútbol europeo y las nuevas competiciones no ha hecho más que empezar, y vuelve a situar al mundo del fútbol una vez más en el centro del huracán.