Els veïns de Sant Antoni segueixen reclamant l’anterior projecte de reforma

El projecte de reforma de Sant Antoni, que finalment no serà el proposat el 2018, segueix generant polèmica, almenys entre alguns veïns del barri. Asseguren sentir-se enganyats per l’alcalde Jaume Collboni, a qui reclamen que recuperi el projecte del 2018, descartat per aprovar la proposta de BComú abans de les eleccions. Segons denuncien, Collboni es va comprometre, durant la campanya, a revocar la reforma de les rondes, que finalment no es va produïr. Estudien accions legals. A La Ciutat hem pogut parlar amb el president de l'Associació de Veïns de Sant Antoni.