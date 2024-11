Els transportistes catalans, cansats de patir els talls de carretera

Aquesta problemàtica que ve de lluny. Els camioners estan farts de patir talls de carretera i que cap administració els compensi les pèrdues. Ho diuen després els agricultors francesos hagin bloquejat el peatge del Voló els darrers dies. Els transportistes s’han quedat tirats amb els seus camions als vorals de les carreteres i els aparcaments no han pogut acollir-los a tots. N'hem parlat amb el president d’Asetrans a Girona Eduard Ayach, que diu que estan cansats pel fet que cap administració els compensi per les pèrdues. Després que els agricultors francesos bloquegessin el peatge del Voló, Ayach ha denunciat que la protesta va provocar quilòmetres de camions aturats als vorals de les carreteres. A més, ha apuntat que tot aquest enrenou ha provocat un dia de retard en el transports, amb la qual cosa hi haurà camioners que no podran tornar a casa aquest cap de setmana.

Crida a les administracions

Els transportistes demanen als governs que facin la seva feina, que promoguin la lliure circulació i que vetllin perquè els camions de mercaderies i de passatgers puguin circular lliurement per les carreteres. Amb tot, cada dia que un camió queda aturat, costa entre 600 i 800 euros.