Els teatres de Barcelona fan rècord d'espectadors al 2024

Les sales de la capital catalana han rebut més de 3.100.000 espectadors, això és 269.000 persones més que al 2023. Les xifres consoliden el 2024 com el millor any teatral de tots els registres, segons dades recollides per l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya. Per parlar de tot plegat, hem parlat a La Ciutat amb Isabel Vidal, presidenta d’ADETCA, l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, i ens ha explicat que "les causes d'aquestes dades són molts factors: primer una trajectòria de que portem molts anys lluitant per un teatre de qualitat, després que el públic està reconeixent aquesta qualitat i per tant cada vegada assisteixen més, i també té molt a veure el context, ja que és un bon moment cultural".

Entre els espectacles més vistos hi figuren 'Mar i Cel', 'Escape Room 2' i l'últim xou del Mago Pop. "Fan falta èxits com aquests per assolir aquestes dades, i aquest tres són només un dels molts espectacles que han triomfat", explica Vidal. "Les xifres diuen que el sector està del tot recuperat. Hem passat d'estar al 2020 amb una activitat molt afectada, ja que es gaudeix presencialment, a tenir aquestes dades, el que demostra que el públic vol compartir espais culturals i el teatre és un dels més importants", afegeix.