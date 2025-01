Els taxistes fan una marxa lenta cap a les rondes de Barcelona

Uns 200 taxis s'han concentrat en la parada de taxis de la Terminal 1 de l'Aeroport de Barcelona-El Prat aquest matí per començar una de les marxes lentes cap a la ciutat. Una acció emmarcada dins l'aturada total del servei convocada per Élite Taxi, amb la qual volen denunciar l'abús de les asseguradores.

El sector del taxi té previstes marxes lentes per la Ronda de Dalt i la Ronda Litoral de Barcelona fins a les 14 hores mitjançant dues columnes de vehicles, una en cada terminal de l'aeroport.

Recorregut

Una vegada han sortit de les terminals, s'han dirigit per l'autopista cap a les rondes amb l'objectiu de tancar-les completament i omplir-les de taxis. Una acció que han anomenat 'Operació Tancat amb clau'.

Durant les 4 hores que duri la marxa els taxistes no oferiran cap servei excepte en casos d'urgència, i una vegada feta la marxa tornaran a l'aeroport per a acabar l'aturada.

Reclamacions

Amb aquesta marxa, el sindicat critica els "abusos de les asseguradores" que fan, diuen, inviable la seva activitat com a taxistes. També denuncien la presència de VTC il·legals, segons ha indicat en un comunicat.

Per això, ha reclamat al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible que intercedeixi davant el Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa "perquè posi fre a l'abús de les asseguradores, legislant per a obligar-les, per llei, a cotitzar les pòlisses de manera individual" i que separin al sector del taxi del de VTC.

Així mateix, demana que la Guàrdia Urbana de Barcelona, les policies locals i els Mossos d'Esquadra realitzin més controls recurrents i formin a més agents per a controlar les VTC de plataformes.