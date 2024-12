Els pescadors de Barcelona, en vaga

La Comissió Europea té la intenció de limitar la pesca d'arrossegament en un 80% el dies en que es practica aquest tipus de pesca. Això significaria passar de la mitjana de 130 dies d'aquesta pesca que de mitjana hi ha a l'any, a només 28 o 30. A La Ciutat, Antoni Abad, president de la Federació Catalana de Cofradies de pescadors ha explicat que el únic que demanen es que es compleixi el seu dret a treballar i a "fer-ho dignament".

El que asseguren desde la comissió és que servirà per mantenir els escosistemes marins i recuperar els peixos i crustacis. Antoni Abad, per la seva banda, afirma que estan "totalment en contra". "Hi ha molts instituts que han vingut a Brussel·les i estan demostrant a la comissió i als tècnics que hi ha altres models per contrastar les dades que presenten ells", explica Abad. També defensa que "és molt difícil legislar el Mediterrani desde Brussel·les".

"És una irresponsabilitat el que estan fent ara, ja que sense poder valorar tota la gestió que em fet, apliquin aquesta normativa, és un disbarat", conclou Abad.