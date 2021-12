Els pediatres llencen un “missatge tranquil·litzador” sobre posibles efectes secundaris de la vacuna en infants

En una entrevista al Notícies Migdia, el pediatre i membre de la Societat Catalana de Pediatria, el doctor Pepe Serrano, també ha recordat que la vacuna de Pfizer és “la que s’està mirant amb més detalls de totes” i se n’han posat “7 mil milions de dosis a tot el món”.

Protegir els infants i ampliar la immunitat de grup

Aquest pediatre ha avalat la decisió de vacunar als menors d’entre 5 i 11 anys per “ampliar la immunitat de grup” i reduir les infeccions en pares i avis en un moment en que “són l’únic grup que no està vacunat i les taxes d’incidència són les més elevades”. Però també per protegir el propi col·lectiu: “Hi ha hagut un nombre considerable infants ingressats en hospitals per coronavirus, una xifra no menyspreable de nens que han estat a les UCIS i 17 morts”, ha assenyalat el doctor Serrano.

Una dosi més petita

La vacunació començarà el 15 de desembre amb dues dosis que són el 30 de la dels adults. Serrano també ha explicat que la quantitat de solució a injectar també és més petita que la que s’ha administrat als adults perquè “és un preparat diferent i els estudis han demostrat que amb aquesta quantitat era suficient per protegir-los”.