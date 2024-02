Els pagesos arrenquen tres compromisos del Parlament

Tercera jornada de mobilitzacions de la pagesia. El sector ha traslladat aquest dijous les seves queixes al Parlament i no se'n van amb les mans buides. Els pagesos de la Catalunya Central, que han fet nit a Barcelona, s’han plantat a primera hora del matí a la cambra catalana.

Han aparcat els tractors a les immediacions del Parc de la Ciutadella, sense impedir la circulació ni els accessos, i una delegació de vuit agricultors s’ha reunit amb representants polítics. La primera reunió ha estat amb la presidenta del Parlament, Anna Erra; i posteriorment ho han fet amb tots els grups parlamentaris, excepte el PP i Vox.

Què han pactat agricultors i ramaders amb la majoria del Parlament?

La reunió amb les formacions polítiques s'ha allargat durant més de dues hores. La pagesia ha valorat satisfactòriament perquè la majoria de grups "es comprometen" a atendre urgentment tres reivindicacions:

Revisar les restriccions d'aigua per sequera: el sector es quexia que "no poden tallar el 50% de l'aigua a la ramaderia" .

. Pagar les ajudes pendents de la Generalitat: la pagesia denuncia que hi ha molt "endarreriment" en el cobrament d'ajuts.

en el cobrament d'ajuts. Reduir la burocràcia: pagesos i agricultors reclamen "racionalitzar" la paperassa que han d'afrontar diariament.

Aquests tres compromisos es tramitaran com a proposició de llei per la via d'urgència a principis de març. Una proposició de llei no obliga a res al Govern, però recordem que entre els signants hi ha ERC, formació que integra l'Executiu.

"La lluita no s'acaba"

El Moviment 6F ha admès que marxen amb "bones sensacions" de les reunions al Palau de la Generalitat i al Parlament. "Ens hem sentit escoltats", ha assegurat Arnau Vilumara, portaveu de l'agrupació. També ha avisat que "les mobilitzacions no s'autaran" fins que l'acord subscrit aquest dijpus no sigui una realitat. El seu company, Joan Rius ha reblat que "la lluita no s'acaba sinó que es transforma".