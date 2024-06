Els Mossos tenen un pla contra els cultius exteriors de maria

Els Mossos d’Esquadra tenen un pla secret per erradicar els cultius de marihuana exteriors a Catalunya, que no inclou els hivernacles.

Parlem d'una col·laboració que neix d’una necessitat concreta: reduir l’increment detectat de plantacions de marihuana exteriors entre el 2020 i el 2021. És precisament aquest any quan comença l’intercanvi de dades amb l’Institut Cartogràfic de Catalunya, que els ha ofert documentació més detallada del terreny. I els Mossos fan una valoració molt positiva del treball fet fins ara perquè ja celebren haver revertit la situació.

A hores d'ara, aquest 2024, "del total de cultius detectats a Catalunya, només un 4% són exteriors", apunta a Onda Cero Xavier Alcoceba, sergent de l'Àrea Tècnica d'Investigació Criminal.

Noves formes de treballar

Abans d’adherir aquest reforç, la manera més recurrent per detectar-les era el boca-orella. "Quan la ciutadania, els pagesos o els agents rurals ens alertaven" assegura Alcoceba. Però la documentació cartogràfica els ha permès revertir la situació.

Enguany, entren en una nova fase de la col·laboració, sense donar detalls tècnics per evitar que els delinqüents puguin esquivar-los. L’objectiu no és altre que reduir els cultius de marihuana exteriors a 0. "Amb el plantejament que estem desenvolupant serà pràcticament impossible que els delinqüents puguin escapolir-se", avisa l'agent.

A més, aquest suport els permet reduir els recursos humans i materials destinats, millorant l’eficiència del cos. I també redueix els riscos que corren els agents davant els mecanismes de defensa, "com sistemes d’electrocució o artefactes punxants", asseguren els Mossos d'Esquadra.

Un increment desbordant

De fet, al llarg del 2023 els Mossos d’Esquadra van desmantellar fins a 890 plantacions de marihuana, tant exteriors com interiors. Per evitar que el cos hagi de tallar la droga decomissada, el govern ha iniciat els tràmits per externalitzar el servei.

Tal i com publica d’Agència Catalana de Notícies, l’objectiu no és altre que el Mossos d’Esquadra es dediquin a la detecció de plantacions i acabar amb el crim organitzat que envolta aquest tipus de delinqüència.

Així, el govern ha licitat la contractació d’un servei extern per desmantellar els cultius intervinguts. Parlem d’un contracte de 4 mesos, fins a finals d’any per executar-lo, però prorrogable dos anys més. El pressupost base supera els 334mil euros i el seu valor estimat frega el milió.