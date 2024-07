Els Mossos d'Esquadra reforcen la seguretat davant un estiu amb turisme de rècord

Els Mossos d’Esquadra es preparen per a un estiu que es preveu complicat.

Amb la multireincidència a uns nivells mai vistos, l’increment d’incidents amb armes de foc relacionats amb el narcotràfic i l’arribada d’un turisme que serà de rècord aquest 2024, la policia catalana ha hagut de dissenyar un pla de seguretat per garantir el control a tot el territori.

El pla, en part, s’ha activat després dels últims incidents a Catalunya, com el tiroteig mortal a Girona o la mort violenta d’un jove a la Barceloneta per Sant Joan. I a part de la massificació turística i la crispació de la delinqüència comuna, els Mossos recorden que Espanya, com la resta d’Europa, segueix en un nivell 4 de 5 d’amenaça terrorista.

Pla Helios

Tot això ha fet que el cos policia hagi decidit activar dos plans. El primer és el Pla Helios, que consisteix en incrementar el nombre d’efectius a les zones més turístiques.

També serveix per unificar les diferents mesures, plans i criteris d’actuació que les unitats de trànsit duen a terme per prevenir accident viaris, així com per millorar la seguretat ciutadana dels usuaris de les vies.

Pla Ònix

I, per la seva banda, el Pla Ònix dotarà d’una bossa d’hores extres per incrementar i distribuir els efectius en aquells dies i hores que més calgui reforçar el servei policial.

Aquestes hores extra es focalitzaran en executar accions policials vinculades i incloses a plans ja existents... com el Pla Daga contra les armes blanques, al Pla Tremall contra la reincidència o el Pla contra les Violències Sexuals.