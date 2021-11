Els metges demanen responsabilitat per frenar la covid i salvaguardar el sistema sanitari

En una entrevista al Notícies Migdia, Jaume Padrós, ha estat rotund: “La pandèmia no s’ha acabat, no podem abaixar la guàrdia”. En aquest sentit, el president del Col·legi de Metges de Barcelona ha cridat a ciutadans i administracions a “fer-se responsables” del servei públic sanitari. Padrós ha assegurat que “hem de seguir lliurant la batalla” en el terreny de la vacunació, sobretot davant l’increment de la covid, especialment a l’est d’Europa, on el virus s’està acarnissant amb les persones que no s’han vacunat.

L’impacte de la grip

Sobre com la confluència de la grip i el coronavirus poden afectar els hospitals, Padrós reconeix que “cal estar alerta” perquè l’any passat no vàrem tenir grip. “Pot ser que, amb el coronavirus controlat per la vacuna, la grip s’escampi i compliqui més la situació als hospitals; del que fem tots i cadascun individualment dependrà el que puguem tenir una vida el màxim normal possible i que als hospitals es puguin atendre les altres patologies sense retard”, ha apunta Jaume Padrós.

Els fons covid, imprescindibles per evitar la fallida

En l’actual context de pandèmia, el president del Col·legi de farmacèutics de Barcelona ha defensat que el govern espanyol inclogui els fons covid als pressupostos de l’Estat: “És imprescindible, si no, el sistema farà fallida”. Padrós ha recordat que aquests fons han permès ampliar els hospitals a Catalunya i contractar més professionals en un sistema que ja era “molt fràgil” abans de la pandèmia. En aquest sentit, el president dels metges de Barcelona ha valorat l’esforç de la Generalitat amb els pressupostos però ha reconegut que el creixement en Salut és “insuficient”.