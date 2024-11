Els matrimonis forçats, una pota més de la violència masclista

L'entitat Valentes i Acompanyades compleix enguany una dècada donant suport a noies entre 19 i 30 anys que han estat víctimes de matrimonis forçats. Durant aquest temps, han atès unes 400 dones i només aquest any, aproximadament, un centenar. Aquestes xifres són una mostra que aquesta xacra continua vigent a casa nostra en noies procedents de territoris com Camerun, Pakistan, Algèria, Marroc, Bangladesh o Gàmbia. Així ho ha explicat a 'La Brúixola' la tècnica de 'Valentes i Acompanyades', Siham El Kafroune. Assegura que entre els factors que desencadenen aquests matrimonis destaquen "la pressió familiar i comunitària, els antecedents d'aquestes unions a l'àmbit familiar, l'honor, el manteniment del sistema d'ètnies o castes, la supervivència econòmica, les creences o les pràctiques molt patriarcals". Preguntada per la diferència amb els matrimonis concertats, El Kafroune explica que "depèn de la família, però hi ha una línia molt fina". En aquests casos, es presenta el candidat a la noia i ells pot decidir si casar-s'hi, però "moltes no s'atreveixen a dir que no, tenen por que hi hagi agressions físiques o psicològiques".

"A molts llocs no es reconeix que el matrimoni forçat és un tipus de violència masclista"

'Valentes i acompanyades' compta amb diverses línies de treball. La prevenció per donar a conèixer els indicadors de risc per a la seva detecció, la participació en taules de violència masclista, matrimonis forçats i mutilació genital femenina o el treballa en xarxa i de cara a les administracions. En aquest sentit, "a molts llocs no es reconeix que el matrimoni forçat és un tipus de violència masclista", explica Siham El Kafroune. A més, reclamen a les institucions "més suport i ajuda: tenim molta llista d'espera i només tres pisos, ens agradaria tenir-ne més per atendre més dones".

La tècnica de l'entitat explica que és molt difícil rebel·lar-se i buscar una sortida perquè "moltes noies es troben entre l'espasa i la paret i volen desfer un matrimoni, però les famílies no les deixen". Així i tot, 'Valentes i acompanyades' dona molta importància als referents i casos d'èxit que han viscut, que són molts, i treballen plans individualitzats per a cada noia perquè totes puguin assolir la seva independència.