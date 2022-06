Tot plegat és una conseqüència dels confinaments per la pandèmia, que van buidar els carrers i els van donar a rates i ratolins més espai per moure's. Aquests mesos de juny, juliol i agost es podria arribar a un nivell absolutament intolerable de presència de rosegadors a la capital catalana si no es prenen mesures abans que la calor comenci a ser més elevada.