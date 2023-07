Els comuns responen a Rufián: "Dubto que Joan Tardà hagués dit això"

El número dos dels comuns al Congrés, Gerardo Pisarello, ha replicat al candidat d'Esquerra, Gabriel Rufián, que els acusa de no ser clars amb el referèndum i ser una esquerra de mentida: "Hem d'anar a la una en aquestes eleccions, dubto que Joan Tardà hagué dit això". Pisarello també ha rebutjat el que considera un comentari pensant en "un càlcul electoral mesquí" per part de Rufián.

La prioritat, evitar un govern de PP i VOX

Durant l'entrevista, Pisarello ha deixat clar que la prioritat de Sumar és ser decisius per evitar que PP VOX arribi a la Moncloa i ha valorat positivament "el creixement progressiu" de les últimes enquestes. Una victòria del PP i VOX és, per a Pisarello, "una tragèdia per a les dones, per al col·lectiu LGTBI, per als migrants i per a Catalunya". En aquest sentit, el número dos dels comuns ha insistit en què Sumar és la garantia d'un govern progressista i que, a diferència d'Esquerra, no posaran com a condició un referèndum a Catalunya: "Continuem defensant el referèndum però això no ens impedeix facilitar un govern de coalició".

Sobre l'absència d'Irene Montero en la campanya electoral, Pisarello ha lloat la feia de la ministra en funcions però ha reconegut que la confluència de Sumar també ha suposat "un preu".