Els Comuns reclamen al Govern més de 734 milions d’euros per a habitatge

Els Comuns xifren en més de 734 milions d'euros la inversió mínima que el Govern ha de fer en habitatge públic per aprovar els Pressupostos. Aquesta és la quantitat que contemplaven els comptes fallits de l’anterior l’executiu. “No en tenim prou que iguali la xifra dels 734 milions del govern d’Aragonès, ha de ser superior”, ha advertit el portaveu de la formació, David Cid.

En plenes negociacions dels Pressupostos, el soci d’investidura lamenta que la xifra que el Departament d’Economia ha posat sobre la taula és “insuficient”. Tanmateix, els Comuns confien en poder “avançar” en les reunions a tres bandes entre ells i les conselleries d’Economia i Habitatge.

"Govern dèbil"

Junts per Catalunya troba una mostra de feblesa la impossibilitat de Salvador Illa per complir amb el calendari pressupostari. “Tenim un govern dèbil i amb una clara incògnita sobre el seu futur perquè no té majoria per aprovar els Pressupostos”, ha remarcat el portaveu Josep Rius.

Els juntaires mantindran la primera reunió per abordar els comptes de la Generalitat aquest divendres, tot i que consideren que la fiscalitat serà un escull.

“El pacte subscrit entre el PSC, Esquerra i els Comuns diu que en cap cas procedirien a abaixar els impostos, ni tan sols la reducció de l’IRPF, que beneficiaria a tots els catalans”, ha manifestat Rius.