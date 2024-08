Els càmpings viuen un gran moment amb una ocupació de més del 85%

Els càmpings catalans han registrat aquest mes de juny un augment del 2,5% de visitants respecte al 2019. Són, com dèiem, una de les grans opcions en els mesos de vacances. A més, aquests establiments han millorat molt la seva oferta els darrers anys. Ens ho ha explicat Albert Casas, que és president de l’Associació de Càmpings de Barcelona i també vicepresident de la Federació Catalana de Càmpings.

Del càmping al 'glamping'

Els càmpings d'avui ja no són aquell loc on plantar simplement la tenda de campanya o on aparcar l'autocaravana. Són molt més. Han sabut seduir un client molt més exigent i han atès les seves demandes amb bungalows o apartaments a peu de gespa que cobreixen totes les necessitats de les famílies, que també poden gaudir de grans piscines i de parcs aquàtics dins del recinte.