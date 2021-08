LA CIUTAT D'ESTIU, AMB JAUME MAS

Els ajuntaments demanen alternatives al toc de queda per controlar les concentracions nocturnes

La nit de dimecres a dijous serà l’última amb toc de queda a Catalunya, després que el Govern ha desistit a prolongar aquesta mesura. La Justícia tampoc va acceptar l’última petició de la Generalitat i, finalment, no s’allargarà més la limitació de la mobilitat nocturna. En parlem amb els alcaldes de Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols i Sitges, per saber com han viscut aquests canvis en la regulació.