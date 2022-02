Educació reconeix “capacitat de millora” en la gestió del nou calendari però retreu als sindicats la seva resposta “desproporcionada”

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, la número dos del departament d’Educació ha instat els representants dels docents a seure a la mesa sectorial de negociació per tal d’abordar “les condicions i com compensem” l’avançament del curs escolar i la reversió de les retallades.

En aquest sentit, Patrícia Gomà ha defensat que el nou calendari és una mesura “positiva” per a l’alumnat i les famílies davant la qual els sindicats no han fet cap proposta alternativa”. Sobre la convocatòria de 5 dies de vaga per al mes de març per part dels sindicats, Gomà ha recordat que no s’ha produït “cap canvi en les condicionals laborals” dels docents ni s’han saltat “cap requisit imprescindible de negociació”.

Millorar el decret de nou currículum

Un altre tema que ha aixecat molta polseguera és el nou currículum escolar. La secretària general d’Educació ha assegurat que “Catalunya no té marge discrecional per decidir què aplica i què no” i ha recordat que el nou currículum parteix d’una llei estatal, la LOMLOE. En tot cas, Gomà sí que ha assegurat que estan treballant amb els professionals de l’educació per “millorar” el decret i implementar-lo amb el govern espanyol i la resta de territoris “sense tensió als centres”.