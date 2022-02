Los sindicatos de profesores convocan una huelga de 5 días en marzo ante el avance de curso en Cataluña

LEER MÁS Cataluña avanza el inicio del curso escolar una semana

Los principales sindicatos del mundo educativo en Cataluña han convocado una huelga de 5 días para el mes de marzo y advierten que no empezarán con normalidad el curso en setiembre si el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, mantiene su "actitud autoritaria y totalitaria". Además de reclamar la retirada de la orden de avanzar el curso, los representantes de los docentes exigen llegar al 6% del PIB en inversión, recuperar el poder adquisitivo, la reversión de los recortes, el currículum y el decreto de plantillas, la estabilización de los interinos, FP y equiparación salarial. Por otra parte, profesores, asociaciones de familias y entidades pedagógicas, a través de la plataforma MUCE (Marco Unitario de la Comunidad Educativa), han acusado Gonzàlez-Cambray de "menospreciar" la comunidad educativa y ha expresado públicamente "perdida de confianza" en el consejero.

Así lo han anunciado después de reunirse con el consejero de Educación en la sede del departamento, donde habían pasado la noche como medida de presión para conseguir un encuentro con Josep Gonzàlez-Cambray. Una reunión que, finalmente, se ha producido pero que ha acabado sin ningún acuerdo. Gonzàlez-Cambray ha ofrecido a los sindicatos "diálogo, diálogo y diálogo" y les ha animado a presentar propuestas para mejorar el avance del curso escolar aunque no contempla cambiar la fecha, el 5 de setiembre para Infantil y Primaria, y el 7 para los institutos. El consejero se ha mostrado "convencido" de que empezar las clases una semana antes beneficia a los alumnos, a las familias pero también a los profesores porque la medida no afecta a sus condiciones laborales y proporciona más horas para las tareas de coordinación.

No piensa dimitir

Pese a las críticas, el consejero de Educación ha descartado presentar su dimisión: "No pienso dimitir. Cuando el presidente del país me hace el encargo de encabezar el departamento de Educación, llegamos a un acuerdo y compartimos que veníamos aquí no a pasar los días sino a tranformar el sistema educativo catalán, y transformar el sistema educativo catalán pasa por tomar decisiones".