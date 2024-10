Eduard Sanz: "L'accés a l'habitatge és un tema cabdal a Esplugues de Llobregat"

Eduard Sanz inicia el seu propi projecte, que de moment assegura la continuïtat de les polítiques portades a terme per l’alcaldessa sortint. La seguretat i la neteja són dos dels temes cabdals d’un alcalde que també es marca com a prioritats l’habitatge, l’educació i tendir ponts i mans amb la resta d’administracions del país.

Polítiques d'habitatge com a repte principal

El nou alcalde d'Esplugues de Llobregat assegura que garantirà l'accés a l'habitatge, sobretot a la gent jove. Explica que cal tendre aquesta qüestió i que s'ha d'afavorir la construcció d'habitatge de lloguer social. Eduard Sanz explica apunta que hi ha espais on encara es pot construir en aquesta ciutat del Baix Llobregat. Afirma que es posaran en marxa polítiques per a les famílies monoparentals i també per a altres persones amb dificultats.

Canviar la percepció d'inseguretat

Tot i que Esplugues de Llobregat compta amb un alt índex de seguretat, l'alcalde diu que volen revertir la sensació d'inseguretat que hi ha entre la població per certs delictes. Són qüestions que tenen a veure amb el civisme. Sanz avisa que la política de seguretat ha d'anar acompanyada d'una política de civisme i assegura que el seu equip de govern municipal reforçarà aquestes dues branques.