Dudas Coperas

Y no es mal equipo el Intercity, la verdad pues demostró tener criterio en la salida del balón, no, lo que es muy vulnerable el Barcelona y le hacen muchísimo daño con poco. Los balones aéreos, las contras y las segundas jugadas penalizaron demasiado al Barcelona que por momentos vio fantasmas de eliminación sobre el césped del Rico Pérez, o cuando menos de la complicada ruleta de los penaltyes.

Estoy en parte de acuerdo con Xavi en que el Barcelona no jugó mal, la verdad es que desbordó, genero ocasiones y superioridad en muchos momentos y la circulación de balón fue rápida en muchas fases, pero no remata las ocasiones que tiene.

Me gustó el liderazgo que ejerce en el campo Araújo. , en su regreso más de tres meses después , se notó, aunque lógicamente está falto de ritmo. Alba desbordó mucho en ataque y ayudó bastante aunque Balde le está apretando pero bien. Raphinha cuando entró dio mucha sensación de peligrosidad. Dembelé es irregular y eso no parece tener remedio. Capaz de mucho y de estropear en dos jugadas casi todo. Es algo desesperante pero a su favor hay que decirle que siempre se ofrece y lo intenta. Nunca se esconde. Ansu estuvo providencial y eso es importante. Que vuelva a recuperar el gol. Pablo Torre me agradó y mucho demostrando una gran personalidad.

En el lado negativo Peña no pudo atajar ningún balón aunque tampoco cometiera errores, lo de Bellerin empieza a ser preocupante, no da el nivel. Busquets está muy bajo de forma y desbordado. Ahora mismo es suplente en este medio del campo. Y eso es bastante decir. Y Memphis no estuvo a la altura de su categoría internacional. Apático.

El fútbol se gana y se pierde en las áreas y es ahí donde da la sensación de que el Barcelona tiene un problema real. O lo soluciona ola temporada se le puede complicar y mucho.

Ahora llegan dos tes importantes y que servirán para medir de verdad donde está el equipo y a lo que puede aspirar. El duelo del domingo ante el Atlético de Madrid y el torneo de la Supercopa con el Real Madrid en el horizonte. Palabras mayores y exigencia absoluta. Ahí no hay medias tintas.