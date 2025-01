La doble validació de 'La Meva Salut' i la digitalització d'aplicacions, una barrera per la gent gran

A partir d'avui entra en vigor la doble validació a l'aplicació de 'La Meva Salut', aquella amb la que podem tant consultar les visites mèdiques pendents com tenir comunicació directe amb el nostre metge de capçalera. El que haurem de fer és, a banda d'introduïr la nostra contrassenya d'usuari, un altre codi que ens faciliti un SMS que rebrem al nostre telèfon mòbil.

Una barrera pels més grans

Això, sens dubte, és una bona notícia de cara a reforçar la seguretat del nostre perfil dins d'aquesta aplicació, però no en tots els casos. I és que resulta una complicació per molta grent gran, aquella que no té formació ni coneixement sobre qüestions relacionades amb les tecnologies, o directament no compta amb cap 'smartphone'. Per això, a 'La Ciutat' hem volgut conèixer la opinió d'aquest col·lectiu. Hem parlat amb el president de la FATEC, la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya, Josep Carné, que ha reconeugt que "tot això suposa una complicació per a moltes persones grans que no tenen coneixement sobre tots aquests temes, sobre com utilitzar aquestes aplicacions, dades que s'han d'introduïr com codis de verificació o tipus de documents que s'han d'adjuntar en alguns casos. Fins i tot algunes d'aquestes persones no disposen de telèfon mòbil".

Per la utilització d'aquestes aplicacions és clau tenir Internet, cosa que no totes les persones grans hi tenen accés: "En moltes poblacions de menys habitants, on a més normalment hi ha molta gent gran, no hi ha internet ni fibra òptica, i per tant aquest accés a les aplicacions queda anul·lat i les persones grans hi queden excloses. S'entén que, com es diu, hi ha un alt percentatge de gent que té accés a internet, però dins d'aquests percentatges hi ha persones que no tenen aquest accés".

Diferents velocitats

Carné entén que "les tecnologies premeten avenços que milloren la seguretat de les nostres dades en alguns casos, però en aquestes aplicacions que son tant fonamentals, com per exemple la sanitat o el banc, s'hauria de mirar que fos més accessible per a la gent gran, ja que és essencial poder tenir-hi un accés més fàcil, son aplicacions que s'utilitzen molt freqüentment". Aquestes barreres de vegades es superen amb l'ajuda d'algún familiar que ajuda a la gent gran a gestionar-ho, "però no pot ser que sigui necessària la presència d'aquests familiars més joves, perquè no hi poden ser sempre i perquè a més no acostumen a tenir temps per ensenyar a fer-ho, sinó que simplement ho fan, aleshores el que passa és que han de fer-ho el proper cop i la persona gran que necessita aprendre a fer-ho doncs acaba no sabent-hi igualment".

Carné recorda que "fins ara era possible anar a un mostrador, en un banc o un CAP, i ser atès per una persona per fer aquestes gestions, però cada vegada és més difícil perquè s'està digitalitzant tot, vas a fer una consulta de manera presencial i et diuen que ho facis per l'aplicació". El president de FATEC reconeix que "ara moltes administracions ofereixen cursos de formació a la gent gran, de fet a FATEC també en tenim, però tot necessita el seu temps i és molt difícil que tot el col·lectiu de gent gran hi tingui accés o hi vulgui participar".