Divendres d'espectacles, sèries i música

Comencem amb el Robert Calvo que ens proposa visitar el Festival Embotona't al Poble Espanyol de Barcelona i ens porta al Teatre Romea amb l'obra 'Manual para armar un sueño'. També ens porta una proposta de caràcter musical, la 'Guitar Legends Hall'. Es tracta d'un museu que compta amb les guitarres de grups com Kiss, Metallica, AC/DC, Queen o Bon Jovi. Finalment, el Robert ens trasllada fins a Lleida que aquest diumenge obre les portes al seu Arxiu Capitular.



Amb motiu de la celebració dels comicis a Europa, el Jaume Mas ens porta quatre sèries europees procedents d'Itàlia, França, Dinamarca i Alemanya: 'Gomorra', 'El col·lapse', 'The Killing' i 'The Empress'.



Tanquem amb música de la mà de la Marta Lozano que ens porta tota l'agenda de concerts amb noms destacats com Maná, Marc Anthony i Pignoise. La Marta ens acaba explicant les últimes novetats del sector amb Adele, Jennifer Lopez i Coldplay com a protagonistes.