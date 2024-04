Divendres d'espectacles, sèries i música

Comencem amb el Robert Calvo que ens porta la proposta teatral 'No me toques el cuento' on les princeses Blancaneu, Ventafocs, Bella i Aurora mostren els seus secrets sense embuts. També ens porta al CosmoCaixa perquè l'exposició 'Dinosaures a la Patagònia' ha ampliat els seus exemplars. Acaba amb una proposta literària de la mà del periodista Pedro Ángel Sánchez que ens parla sobre Raffaella Carrà en el seu llibre 'Nada es eterno salvo la Carrà'.



A les portes de la diada de Sant Jordi, Jaume Mas ens proposa quatre sèries que giren al voltant de l'escriptura: 'Memoriasde unaescritora', 'Bored to death', 'Sharpobjects' i 'Z: The Beginning of Everything'.



Com cada divendres, acabem amb la música que ens porta la Marta Lozano. L'agenda de concerts d'aquests dies passa per Nil Moliner, el festival Cruïlla DO Terra Alta i The World of Hans Zimmer. La Marta també ens explica les notícies musicals més destacades de la setmana amb protagonistes com Taylor Swift, The Beatles i el festival Coachella.