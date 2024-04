Divendres d'espectacles, sèries i música

Comencem amb el Robert Calvo que ens porta a 'Alegría', l'espectacle de Cirque du Soleil a l'Hospitalet de Llobregat i ens proposa l'obra 'Amb la claredat augmenta el fred' al Teatre Romea. En literatura ens porta també 'Ofensa al frío', la primera novel·la de l'escriptor novell tarragoní Toni Sánchez Bernal.



El Jaume Mas ens proposa avui quatre minisèries: 'Ripley', 'Such a brave girls', 'It's a sin' i 'La tierrasegún Filomena Cunk'



Acabem amb música amb la Marta Lozano que ens porta una agenda amb Despistaos, Pablo López i The Killers com a protagonistes i tota l'actualitat nacional i internacional del sector.