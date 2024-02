Dinámica positiva

Hace varias semanas, tras el batacazo frente al Villarreal, que el Barcelona no pierde ningún partido y que esboza ligeras mejorías Partido tras partido. Quizás no lo suficiente como para ofrecer un fútbol lo suficientemente atractivo para los niveles de exigencia a los que está acostumbrado el aficionado Barcelonista, pero si por lo menos dando un paso hacia delante y una pequeña mejoría que cuando menos significan un mayor rendimiento y unos mejores resultados. la primera parte en Nápoles fue posiblemente de las más completas que realizó el Barcelona en los últimos tiempos, en especial, los primeros 30 minutos en los que se vio otra actitud, intensidad y concentración del grupo, que puede ser el punto de partida para lo que queda de aquí a final de temporada. Sin embargo, no hay casi tregua en este calendario y en esta semanas de vuelta de la liga de campeones, el descanso es casi imposible, pues aterrizó el Barcelona en la madrugada del miércoles el jueves, hoy ya está realizando el último entrenamiento y mañana antes de las 5:00 de la tarde, ya está jugando su partido ligero frente al Getafe. Son menos de 72 horas de descanso, las que va a tener el Barcelona entre el partido italiano de liga de campeones y el choque ante el equipo de José Bordalas. Es cierto que los clubes han vendido todos sus intereses a las televisiones, pero no es menos cierto que no tienen ninguna lógica ni sentido que el Barcelona si tenía que jugar en sábado, que no era imprescindible, lo hubiera hecho incluso en las últimas horas del día habida cuenta que la semana que viene no tiene partido ni él ni el mismo Getafe. Son cuestiones extrañas y en revesados intereses que uno no acaba de entender y que no ayudan al espectáculo, pues no en vano el Barcelona no estará todo lo fresco que cabría esperar, pues no he tenido tiempo de recuperación suficiente tras el esfuerzo europeo. Es de esperar alguna que otra rotación del técnico del bar Barcelona, teniendo en cuenta que los últimos partidos, casi sin recambios por las lesiones, han sido escasas los movimientos en la alineación titular, pero en esta oportunidad con el regreso de los Raphinha, João Félix y Oriol Romeu, posiblemente exista más opciones para ir refrescando algo el equipo que tanto necesitan en estos momentos. No será nada fácil el choque ante el conjunto Azulon, que pasa por ser el único que dejó al Barcelona sin marcar goles en lo que va de temporada, pero si era una buena piedra de toque para comprobar si definitivamente despega este Barcelona y eso síntomas de mejoría no son Flor de unos días. Más complicado será el choque del líder el Real Madrid en Sevilla, dado que el equipo de Quique Sanchez Flores ha mejorado considerablemente las últimas semanas y parece ser un rival más complicado que a comienzos de temporada. Un traspiés de los blancos volvería alimentar la sensación de que queda liga, pero bien haría de momento el Barcelona en ganar su compromiso, seguir asentándose en la liga de campeones y de paso asustar un poco al actual líder.