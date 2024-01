El dilema del viernes: Si nos encontramos una cartera, ¿llevamos el dinero a la policía o nos lo quedamos?

Quedarse con dinero que no es nuestro puede tener consecuencias. La gente debe saber que está penado por ley quedarse con un dinero que no es de uno mismo. El artículo 253 del Código Penal establece que serán castigados quienes se apropien de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble. Por tanto, hay que ir con cuidado con este tema. No podemos quedarnos con el dinero de ninguna cartera, ni de ningún sobre. Pero hay gente que hace la vista gorda si la cantidad que se encuentra es pequeña.

Un botín de 750 euros

Si después de dos años del encuentro nadie se ha presentado en dependencias policiales para reclamar su dinero, la cantidad se adjudicará a quien lo haya encontrado. Es el caso de Miguel Cáceres, que fue estudiante en prácticas aquí, en Onda Cero. Él se encontró un sobre con 750 euros en las calles de Bilbao y decidió llevarlo a una comisaría. El agente que le atendió le explicó que le llamarían por teléfono si a los dos años nadie había reclamado los billetes. Y así fue, Miguel acabó ganando más de 700 euros.