La digitalització i innovación en la gestió del talent

En l'era actual, les empreses es troben immerses en un entorn empresarial en constant canvi, on la tecnologia ha esdevingut un factor clau. Aquesta transformació ha donat lloc a una nova ma-nera de gestionar el talent humà. Al programa d’avui analitzarem com les organitzacions han evolucionat en resposta a les deman-des del món digital i les expectatives canviants dels seus empleats. Analitzarem més a fons com la tecnologia, les tendències i les necessitats del personal han influït en la gestió de recursos humans, i com aquesta evolució pot ajudar les organitzacions a aconseguir un èxit sostenible en l'entorn empresarial actual.