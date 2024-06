Diana Riba, candidata d'ERC: "Esperem que Junts torni per presentar la llei de claredat a la Comissió Europea"

En una entrevista a la Brúixola, la candidata d'ERC a les eleccions europees, Diana Riba, ha convidat Junts a tornar al Caucus per a l'Autodeterminació, el grup que està format per eurodiputats catalans, bascos, irlandesos i corsos i que ara vol portar a la Comissió Europea una llei de claredat que fixi les bases per a exercir el dret a l'autodeterminació al sí de la Unió: "Esperem que hi tornin, van començar molt actius i després van fer un gest de posar-se més de perfil i gairebé de retirar-se encara que van ser presents en la presentació de la llei". Riba ha replicat així [[LINK:INTERNO|||Article|||6659f3fe3752b0e413cad0de|||la voluntat de Junts de recuperar també a Brussel·les l'esperit de Junts pel sí]] i ha assegurat que estan disposats a escoltar qualsevol proposta en aquest sentit perquè "no hi ha grans majories parlamentàries i necessitem fer totes les aliances possibles".

Un altre dels reptes és aconseguir que el català, el basc i l'euskera siguin llengües oficials a la UE. En aquest sentit, l'eurodiputada d'ERC s'ha mostrat confiada en què sigui una realitat la propera legislatura perquè "l'anomalia és que tres llengües oficials en territori europeu no ho siguin al conjunt de la Unió Europea". Per això, ha instat el govern espanyol a ser "més fort" i posar-se "menys de perfil" en aquesta qüestió.

Sobre l'aprovació de la llei de l'amnistia, Riba ha assegurat que han fet "una feina diplomàtica" en l'àmbit internacional per tal que es vigili l'aplicació d'una llei que "és democràtica aprovada en un ple d'un estat membre". També ha retret a Carles Puigdemont que hagi intentat "apropiar-se" de la mesura de gràcia i ha reiterat que ha estat fruit d'"una feina col·lectiva".

Preocupats per l'extrema dreta

La cap de cartell dels republicans ha reconegut la seva preocupació per l'auge dels partits més extremistes i per una possible aliança amb el Partit Popular Europeu: "El que més preocupa és que el PP no només l'espanyol sinó també l'europeu que comença a parlar d'aquestes aliances amb el que ells consideren l'extrema dreta bona; som molt crítics perquè això pot suposar retallades de drets en el nostre dia a dia". Per tal d'evitar-ho, Riba ha cridat a "no quedar-se a casa i votar partits progressistes".