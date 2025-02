TEMA DE LA SETMANA

Dia Mundial de les ONG: Com és el teixit associatiu de Catalunya?

A la secció 'El tema de la setmana' posem sobre la taula temes que, bé perquè estàn d'actualitat o per la seva trascendència val la pena fer-ne un anàlisi o un debat. Ho fem a través de diversos formats, ja sigui entrevistes, breus reportatges o tertúlies. Avui hem aprofitat que es celebra el Dia Mundial de les ONG per fer una radiografia de com és el teixit associatiu de Catalunya.