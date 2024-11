Detenen de nou l'advocat i model que estafava gent gran amb problemes econòmics

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal ideat per advocats que es dedicaven a estafar persones generalment grans i amb problemes econòmics. El líder era un advocat i model de passarel·la que ja havia estat detingut prèviament i que, de fet, estava pendent de judici per una de les estafes immobiliàries més sonades de la història de l'Estat.

En aquest nou cas, de moment, hi ha nou detinguts i almenys divuit víctimes, tot i que no es descarta que la xifra real sigui més elevada. En la majoria de casos, els estafadors s’apropiaven dels pisos de les víctimes, que es trobaven en situacions desesperades i tenien pocs coneixements financers. Hi ha immobles afectats a Barcelona, Badalona, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Madrid i Ciudad Real.

El modus operandi era el següent: aprofitant-se de la seva condició d’advocats i del seu bufet, els estafadors podien localitzar persones endeutades o amb urgència de vendre una propietat. "Una vegada havien agafat les víctimes, anaven al seu domicili, els oferien un préstec i signaven en el mateix moment un contracte privat. Ràpidament anaven al notari, i allà la víctima cedia els poders [de la seva propietat] al grup criminal", ha explicat el sergent Carlos Lamiel, sotscap de la Unitat d'Investigació de Premià de Mar, responsable de la investigació.

La majoria d’aquests contractes de cessió de poders es van fer a la mateixa notaria de Barcelona, de manera que també s’està investigant aquest notari. A més, per fer els tràmits de compravenda de pisos, els estafadors feien servir empreses a nom de testaferros. En creaven almenys una cada any i acumulaven un deute d’un milió d’euros.

Un líder "narcisista i intel·ligent"

"El líder del grup és una persona molt narcisista i molt intel·ligent, amb una bona capacitat d'engany. Tenia un despatx d'advocats i, a més, ostentava molta riquesa, sempre anava amb vehicles d'alta gamma... suposo que donava sensació de seguretat".

En un dels casos, per exemple, el grup criminal va comprar el pis d’una víctima a Barcelona per 50.000 euros i el van vendre per mig milió. La víctima, segons la policia, estava contenta, de tant que necessitava els diners. També hi ha víctimes que encara ara consideren que els han fet un favor i que els han tractat molt bé, perquè els estafadors tenien detalls com regalar pernils.