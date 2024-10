Descubrimos 'Boigxtu', la última versión del mítico 'Boig per tú' de Sau

La canción 'Boig per tú' que el grupo Sau lanzó en 1999 es, sin duda, uno de los himnos de la música catalana. Una canción preciosa que cuenta una historia de melancolía y desamor que seguro que, al menos la mayoría de nosostros seguimos tarareando alguna vez.

Dos valientes

De 'Boig per tú' se han hecho muchas versiones, pero Uri Santafé y Lamliki han querido adaptarla a los nuevos tiempos para rendir un sentido homenaje al cantante de Sau Carles Sabater, 25 años después de su fallecimiento. Así, nos encontramos un tema que conserva el estribillo del original, aunque dándole más ritmo y con una base 100% bailable, y que fuera del estribillo nos cuenta también una historia de desamor pero adaptándola al lenguaje y a los códigos actuales. En 'La Ciutat' hemos hablado con Uri Santafé y Lamliki, con quienes hemos presentado en primicia el tema que saldrá esta madrugada del viernes.

Los dos artistas han confesado tener "ganas de que salga, el tema está hecho hace tiempo asi que llevamos unas semanas con ganas de que la gente lo reciba y ver si gusta". Por lo que a la historia del tema respecta, Uri Santafé nos ha explicado que "en diciembre del año pasado ya hablamos de hacer un remix del 'Boig per tu', porque es uno de los temas emblemáticos de la música catalana y creíamos que la nueva generación quizás aún no le había rendido homenaje. La idea era un tema de rap sampleando el master, y lo dejamos ahí, luego haciendo el sencillo del nuevo disco teníamos por un lado unos versos de una canción de desamor mezclando con electrónica, y lo relacionamos con la muerte de Carles Sabater, pues ahí lo tuvimos todo y nos tiramos a la piscina".

Un 'Boig per tú' muy bailable

"El estribillo es lo mas reconocible, buscábamos un tema que la gente pudiera cantar y reconocer. Los versos te dan el espacio para poder hacerla actual, te da libertad para escribir y utilizar códigos mas actuales. Empezamos haciendo un tema de EDM e hicimos la maqueta, y cuando decidimos unir con el 'Boig per tu', llamamos a Gil Codina, con quien tengo otro proyecto, lo llamé y le pedí que se uniera, y arregló todos los versos con el tema", explica Uri Santafé. "Teniamos claro que queriamos hacer el remix del tema, tambien teniamos claro que tenia que ser un tema de club, y juntandonos con Acone y Aion, entre cuatro cerebros conseguimos hacer el tema", añade Lamliki.

El papel de Pep Sala

En esta versión del 'Boig per tú' ha colaborado el mismísimo Pep Sala, ex integrante de Sau. Los dos artistas reconocen que "la colaboración de Pep Sala es el mejor aval que puede haber, al ver que escuchó la canción y que le gustó ya nos quedamos tranquilos. Todo viene de un tema que estaba haciendo con Gil, estábamos preparando un tema y teníamos que grabar las voces en un estudio que estuviera entre los pueblos de los dos. Buscamos estudio y fuimos a parar al estudio de Pep Sala, y cuando acabamos el tema fuimos a cenar y tuvimos la idea de enseñarle el tema, y ahí empezó todo", explica Uri.

Un Pep Sala que ha intervenido en el programa por teléfono, y se ha mostrado orgulloso de todas (o casi todas) las versiones de su tema más emblemático: "Se han hecho más de un centenar de versiones, creo que hay 125 registradas, y siempre que alguien canta una canción tuya la primera sensación es de agradecimiento, están compartiendo una parte de ti y es de agradecer. Luego hay las que te gustan más o menos, las hay que son diferentes, cada quien interpreta como puede pero lo mas importante es mantener el respeto y creo que Uri y Lamliki lo han hecho", asegura Sala. "Hay alguna versión que da un poco de cosa, pero dejadme decir que la que hizo Luz Casal, que fue la primera versión, es la mejor que se ha hecho. Tiene la ventaja de que lo hizo con una banda de altura, como es la banda que en ese momento tocaba con Paul Mc Cartney, fue increible la versión, hizo un gran trabajo y le estoy muy agradecido, además es amiga mia. Esta versión de la que estamos hablando ahora es osada, es de nuestros tiempos, donde estamos ahora. No puedo esconder que me queda lejos todo esto, y de hecho siempre he hecho broma diciéndoles que les iba a ayudar a destrozar la canción".

Carles Sabater murió el 13 de febrero del año 1999 y desde entonces se han hecho muchos homenajes. Pep Sala explica que "los homenajes a Carles son cada día, lo recordamos cada día. A veces pienso que la gente que vivimos junto a Carles nos cansamos de tanto homenaje porque parece que se quiera comercializar con él. Nosotros preferimos hacerlo más en la intimidad".

La música urbana, a debate

Preguntado por su opinión sobre la música urbana que tanto está predominando en la escena musical, Sala reconoce que "soy partidario de una música mas artesanal, me gusta que los músicos hagan música y hoy en día es más importante la producción que la música, y hoy en día si marcha la luz no será posible hacer conciertos. Yo tengo otra edad, y no me molesta, pero no estoy de acuerdo con el exceso de la tecnología. Lo importante tiene que ser la música, no la herramienta".

Una opinión que no choca pero sí contrasta con la de los dos artistas, que reivindican, como en el caso de Lamliki, que "es importante combinarlo todo. Es cierto lo que dice Pep pero todo se trata de combinarlo, aprovechar la música y las herramientas de las que disponemos. De hecho tenemos un tema muy progresivo, un tema que escribí en la cama a la 1 de la madrugada, acabó viniendo un pianista profesional a casa y el tema empieza electrónico pero acaba siendo muy acústico".

Eso sí, aún teniendo sus reticencias con la música urbana, Pep Sala reconoce que "estos chicos tienen mucho talento y tienen una manera particular e interesante de hacer la producción del 'Boig per tu', es interesante la visión desde el punto de vista de la producción. Las herramientas, depende de como las utilices, pueden dar un muy buen resultado si respetas el campo".