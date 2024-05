Descubre los encantos de Alemania con vuelos directos desde Barcelona

Si aun no has decidido el destino de tu próxima escapada no te lo pienses más. Alemania es la opción perfecta con más de 50 puntos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

Rutas obligadas

En unos días se celebra en Alemania la Eurocopa 2024, una oportunidad única para los amantes del fútbol para visitar este país con paisajes de ensueño y una gastronomía única.

Frank Bausback, Responsable de Comunicación de Turismo de Alemania en España, recomienda viajar hasta Berlín en vuelo directo desde Barcelona y visitar la Isla de los Museos y los palacios de Sanssouci en Postdam. También es imprescindible visitar la Catedral de Colonia o la de Aquisgrán, declarada Patrimonio de la Humanidad.

Desde Barcelona también hay vuelo directo con Hamburgo desde donde podemos visitar Bremen, la ciudad de los músicos o un antiguo asentamiento vikingo.

Escapada en familia

Alemania también es un buen destino para escaparnos con los más pequeños, y es que si viajamos a Frankfurt podemos navegar por el Rin, hacer rutas en bicicleta, disfrutar de la gastronomía local o visitar el parque Lego, cerca de Nuremberg.

En definitiva, Alemania es el destino perfecto para disfrutar unos días de los maravillosos paisajes, la historia y la gastronomía de un país lleno de encanto.