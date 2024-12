Desconvocada la vaga d'escombraries a Barcelona

La UGT va desconvocar dissabte aquesta vaga del servei de neteja i recollida de residus de Barcelona que havia convocada entre els dies 22 i 25 de desembre, després de que el sindicat i les empreses concessionàries hagin arribat a un acord aquest dissabte, amb el que han aconseguit un augment salarial del 3%. Aquesta vaga hauria d’haver començat ahir diumenge dia 22 de desembre a les 21:00 hores, però finalment no s’ha arribat a celebrar. A La Ciutat, hem parlat amb Ramon Cebrian, president de la Federació de Serveis Públics de la UGT, i ens ha explicat que porten "un any i mig negociant el conveni"

Una feina invisible tot i anar de "colorins"

"Vàrem tenir contactes amb les empreses per separats i amb l'Ajuntament i era una mena de guerra psicològica. Estàvem convençuts de fer la vaga. Ho havíem de reivindicar i va ser la última acció", explica Cebrián. "L'acord que vàrem signar ahir és un total del 3%, però és el 3% per al 2023. Un 1,5% passa a taules del conveni, i una paga d'un 1,5% més només afectarà al 2023", afegeix.

"Després de fer una valoració vàrem decidir acceptar-ho majoritàriament, ja que tres dies de vaga no ens els paga ningú, ho perds", diu Cebrián. Així i tot, conclou dient que "no descarto que l'any que ve torni a haver situacions d'aquest tipus", ja que encara queda molt per negociar.