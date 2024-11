Descobrim jocs de taula per a una persona

Entenem els jocs de taula com un entreteniment que normalment es gaudeix en companyia, però tambçe és possible divertir-se un/a mateix/a. Per això avui l'Àlex Soto ens ha proposat jocs individuals. S'ha centrat en la companyia Think Fun, creada el 1985 per un matrimoni de Virginia, als Estats Units, i especialitzada en jocs d'aquest tipus. Aquí tens els jocs que ha recomanat l'Àlex:

- Cat Crimes (de 8 a 99 anys): Es tracta d'un joc en el que, a través de fitxes i cartes que es disposen en un tauler has de resoldre crims protagonitzats per gats.

- Rush Hour (de 8 a 99 anys): El més exitós de Think Fun. Disposes de cotxes de plàstic de diferents mides que has d'anar disposant en un tauler amb posicions. Les cartes que vas agafant et manen on has de col·locar els cotxes i en quina posició.

- Lazer Maze (de 8 a 99 anys): Es tracta d'un tauler amb 36 posicions on hi ha una peça que quan toca un laser s'il·lumina. Es tracta de posar el receptor del làser en una posició concreta i el làser en una altra. Has d'aconseguir que el làser il·lumini la peça. La gràcia està en que no ets al davant i has de deduïr com s'il·luminarà aquesta peça.

Esperem que els gaudiu!