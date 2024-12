Descobrim els autobusos i els parcs metropolitans de la mà de l'AMB

‘La Ciutat en ruta’ es mou avui pels municipis metropolitans. I ho fa en un autobús metropolità, en aquest cas de la línia M5. A bord d’aquest transport, ens atén Uli Wessling, que és responsable de la secció de planificació de transports públics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Actualment, existeixen 108 línies de gestió indirecta per part de l’ens. Aquests autobusos transporten aproximadament 100 milions de viatgers cada any. Aquesta és una xifra equivalent a la quantitat de persones que transporta Rodalies de Catalunya o Ferrocarrils de la Generalitat.

Informació al palmell de la mà

La informació dels autobusos metropolitans és molt fàcil d’aconseguir. Es pot consultar a través de l’app AMB Mobilitat. Un equip tecnològic de l’AMB treballa dia a dia per mantenir actualitzat el servei i per oferir informació a temps real no només dels autobusos metropolitans sinó també de les connexions amb la resta de transports amb els que connecten: metro, tren i tramvia.

Uli Wessling amb Miriam Franch en un autobús de la línia M5 | Onda Cero

Intermodalitat a l'AMB

Amb l’autobús metropolità de la línia M5 hem arribat fins a l’intercanviador de Cornellà de Llobregat, on convergeixen molts serveis: tram, bus, metro i trens de Rodalies, a més de taxis. D’aquesta manera, es pot arribar a diferents punts de Barcelona de moltes maneres. En aquest intercanviador se’ns guia de manera indicativa cap a la resta de parades per saber com hem de fer el transbordament.

Cuidar el medi ambient

La flota dels autobusos metropolitans de l’AMB és cada vegada més sostenible. Explica Uli Wessling que l'objectiu és que en els propers anys s’arribi a un 25% de flota de bus elèctric i que la resta d'autobusos siguin híbrids. Tot i això, l’AMB treballarà també per fer una passa més i, tal com demana Europa, adquirir autobusos de zero emissions.

Bicicleta elèctrica i 'motosharing'

L'AMBici és el servei de bici metropolitana compartida que l'AMB va impulsar el 30 de gener del 2023 i que ja està disponible a 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquest servei, titularitat de l'AMB i gestionat per TMB, compta ja més de dos milions d'usos des de la seva posada en marxa en les més de 200 estacions instal·lades actualment. Però per a les persones que siguin més de moto, hi ha la possibilitat del ‘Motosharing’. L'AMB ja té preparades les noves motos elèctriques metropolitanes d'ús compartit que arribaran a principis del 2025 més enllà de Barcelona. Funcionaran a la capital catalana i també a l'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs.

Entendre el medi ambient

En aquesta passejada hem visitat també el Parc de la Infanta de Cornellà de Llobregat. Allà hem descobert la ‘Jugateca ambiental’, que és un projecte de dinamització on es porten a terme activitats plenes de contingut per ensenyar els valors de la natura urbana als parcs metropolitans. S’explica els beneficis per a les persones a nivell de salut i a nivell ambiental. Aquí podem descobrir, per exemple, els jardins de papallones.

Participació rècord

En tota una dècada, han passat per la ‘Jugateca ambiental’ prop de 45.000 persones. I si s’hi sumen les activitats escolars, la xifra augmenta a 75.000. Així doncs, la ciutadania està descobrint la natura urbana als 40 parcs i 7 platges. Aquí, a les platges, es treballa en continguts com ara la regressió de la zona de sorra de les platges.

Altres projectes metropolitans

L’AMB treballa en altres projectes que aborden la biodiversitat metropolitana. Per exemple, es parla de la relació amb els gossos, la convivència amb aquests animals i la tinença responsable. L’ens fa projectes d’aprenentatge amb les escoles de la mà d’experts.