Descobreixen que cinc nens nascuts amb VIH tenen el virus controlat tot i no rebre tractament

Cinc nadons que van néixer amb VIH, però que van rebre tractament antiretroviral des del principi, tenen el virus totalment controlat, fins i tot després de deixar la medicació. Així ho revela una investigació internacional liderada per la Universitat d’Oxford i en la qual ha participat l’IrsiCaixa. Les conclusions obren la porta a futures estratègies de curació en infants.

Els investigadors feien seguiment de 284 nadons nascuts amb VIH a Sud-àfrica, que van contraure el virus a l’úter perquè la seva mare ja el tenia. En teoria, tots ells rebien tractament antiretroviral des del seu naixement, però els científics van voler comprovar-ho mirant els nivells de fàrmacs presents a la seva sang. Aleshores, van descobrir que alguns d’ells no prenien el tractament o almenys no de forma correcta. I d'aquests, n’hi havia cinc que, tot i no tenir presència dels fàrmacs a la sang, tenien el virus controlat.

Segons els investigadors, hi ha tres factors clau que s’han observat en aquests nadons. D’una banda, que la mare s’havia infectat abans de l’embaràs, i no durant. De l’altra, que tenien uns virus considerats “gandul”, amb “poca capacitat replicativa”. Així ho ha explicat Javier Martínez-Picado, investigador de l’IrsiCaixa, en declaracions a Onda Cero.

El tercer factor, diu, està relacionat amb una molècula anomenada “interferó”: "És la primera barrera de lluita contra qualsevol infecció. Fins i tot abans que es produeixin anticossos o que les cèl·lules del sistema immunitari es posin en marxa, l'interferó és el responsable d'intentar limitar la infecció a l'inici mateix de l'aparició dels virus. Els nens en què el VIH ha remès tenien uns virus més sensibles a aquesta molècula, és a dir, a l'interferó li resultava més fàcil bloquejar aquests virus", ha detallat. Segons Martínez-Picado, en el futur, això pot servir per decidir aturar el tractament antiretroviral en aquells infants que tinguin més probabilitats de controlar el VIH.

Aprofitar el sistema immunitari dels nens

D’altra banda, remarca que el sistema immunitari d’un nen és molt diferent del d’un adult, i que tot just ara s’està començant a explorar aquesta qüestió. "Creiem que el sistema immunitari d'un nen pot aportar un plus addicional per a casos de curació que no tenim amb els adults. És un sistema immunitari molt més reactiu i que, al mateix temps, de seguida fa tolerància. En definitiva, compleix una sèrie de característiques que ens fan pensar que els nens podien arribar a ser un bon model de curació si la teràpia antiretroviral s'administra en el moment adequat, cosa que, en general, no passa amb els adults", ha assegurat l'investigador.

Cal tenir en compte que també hi ha una diferència entre nens i nenes. En aquest sentit, els cinc nadons amb el virus controlat sense tractament són nens. Martínez-Picado considera que aquesta és una xifra massa baixa per treure conclusions, però sí que alerta que hi ha altres evidències, com ara que el nombre de nenes nascudes de mares positives que s’infecten del virus és un 50% superior al de nens infectats nascuts en la mateixa situació.