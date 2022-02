El darrer any gairebé 4.000 persones van acabar amb la seva vida i es van quadruplicar les temptatives.

Parlem de com ajudar les persones amb pensaments suïcides, tant a nivell familiar com professional, com flexibilitzar el discurs, sense tractar de convèncer-los que sí o sí que serà la solució. Es recomana convidar la persona que pateix simplement a provar de parlar amb un especialista, perquè la realitat és que les persones que es troben immerses en pensaments suïcides no veuen sortida i creuen que no poden ser ajudats. Tractem aquesta qüestió amb Patricia Gutiérrez, Psicòloga Sanitària i Co-Directora del Centre TAP.