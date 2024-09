El curso escolar comienza con muchos retos y reclamaciones del profesorado

Hoy lunes, 9 de septiembre, ha arrancado el curso escolar. Más de 1.6 millones de niños de infantil, primaria y FP han comenzado el curso lectivo con su primer día de clases, a la espera de que casi 300.000 lo hagan el jueves en bachillerato. Un curso lleno de retos a nivel educativo, después de los malos resultados del informe PISA, y con muchos otros retos a nivel administrativo, con las reclamaciones del profesorado de regularizar su situación o mejorar las condiciones. También retos a otro nivel, con la preocupación del profesorado por el comportamiento de muchos alumnos (2 de cada 3 docentes sufren agresiones físicas o verbales) o la entrada en vigor del protocolo que restringirá el uso del teléfono móvil.

Un curso de retos

De todo esto hemos hablado con la portavoz nacional del sindicato de profesores USTEC-Stes, Iolanda Segura, que reconoce que "el curso llega con unos cuantos cambios. El principal cambio, ya de entrada, es la nueva consejería. En la Generalitat hay un nuevo gobierno, de un color político distinto al de los años anteriores, así que ya se entiende que habrá cambios de por sí, porque cada partido tiene sus prioridades, así que estamos a la espera de ver cómo son todos estos cambios, qué decisiones se tomarán y si cuentan con la opinión de la comunidad educativa".

Ya entrados en materia, Segura reconoce que algo que no cambia son los recortes, o la baja inversión en algunos aspectos: "Hay una evidente falta de recursos, que provoca aulas sobrecargadas y con muchos alumnos con necesidades especificas que no son atendidas, por eso seguimos reclamando aumento de plantillas para tener personal que pueda dar respuesta de manera mas individualizada para cada caso y es una realidad que la inversión tiene que acoger eso. También hay falta de profesores creciente, y la única manera de dar respuesta es haciendo la profesión mas atractiva. Entre la pérdida de poder adquisitivo en los últimos años y el desprestigio al que se nos somete ha hecho cambiar el panorama, además de que hoy en día la opinión de la comunidad no se tiene en cuenta".

Revertir el informe PISA

Sobre si el objetivo principal es revertir los malos resultados de la educación catalana en el informe PISA, Segura agradece el posicionamiento del presidente de la Generalitat Salvador Illa de aplicar medidas para luchar contra este empeoramiento, pero cree que "las decisiones en materia de política educativa tienen que salir de la base que somos la comunidad educativa, en colaboración con la administración. La administración tendría que proponer y nosotros disponer. La OCDE sigue su interés empresarial para responder al mercado, y sus disposiciones no acogen las necesidades reales del alumnado y tampoco las condiciones laborales del profesorado. Tenemos que crear una educación que tenga en cuenta esto".

Una de las áreas donde más ha empeorado el alumnado es en la comprensión lectora y el uso cotidiano del catalán. Para Iolanda Segura, "la situación no es irreversible, pero ha habido una gran dejadez en esto, con una pérdida de la presencia del catalán no solo en las aulas sino también fuera de ellas. Tienen que ofrecerse mejores contenidos en catalán, ahora los contenidos son mayoritariamente en castellano, y hay que buscar que el catalán vuelva a ser vehicular. No se trata de sancionar, se trata de aplicar un modelo. No lo resolveremos solo en las aulas. Podemos sentar bases, pero en otros ámbitos también hay que dar respuesta a la situación".

Los móviles, en casa

Una de las grandes novedades de este curso es el protocolo que restringirá el uso del teléfono móvil en las escuelas, con una prohibición total y permanente en Infantil y Primaria: "Era una demanda que se hacia desde hace tiempo en los centros, porque si no hay instrucciones claras y precisas y se deja en manos de los centros, pues se daban situaciones conflictivas. Los más jóvenes, como todos nosotros, están enganchado al móvil, lo que sumado al hecho de no haber hasta ahora una medida que lo regule da paso a que cuando se le llamaba la atención a un alumno cuando lo usaba se revolvía, incluso con la complicidad de las familias, así que hacia falta una regulación común. Celebramos esta medida, y de hecho se ha demostrado que en centros donde ya se aplicó per se se veía que los alumnos tenían mucha más vida social".

Otro tema de debate estas últimas semanas y que, de hecho, viene reclamándose hace tiempo, es la presencia de una enfermera en cada centro educativo para poder atender las incidencias o necesidades de cada alumno. "Esta medida es necesaria. Nosotros cada vez tenemos más alumnos que necesitan curas o atenciones medicas que no podemos asistir, ya que no somos personal sanitario. Si aplicamos unas curas y no se hace bien tenemos problemas, tenemos que tener una figura profesional para atender eso. Es como si en un hospital una hipotética enseñanza la tuviera que hacer el mismo doctor que ya tiene su tarea. Allí donde haya alumnos es evidente que tiene que haber una enfermera", concluye Segura.