La fi del curs escolar deixa més de 180.000 alumnes a Catalunya sense un àpat complet al dia assegurat

Les beques menjador acaben amb la fi de les classes. Quan arriba l’estiu, els prop de mig milió d’infants que viuen en risc de pobresa no tenen garantit cada dia un plat a taula. Pepa Domingo és la portaveu de l’entitat.

"Quan arriba l'estiu, la protecció de la beca menjador es perd i només una petita part dels infants podran anar a casals i colònies amb menjador", lamenta la portaveu de Educo, Pepa Domingo.

[[H3:"No podem cobrir totes les sol·licituds que rebem"]]

Per això, Educo ha tornat a col·laborar aquesta anys amb 15 entitats per garantir als infant com a mínim un àpat complet al dia a través de 500 beques. Alerten que el seu pressupost no dona per més i que hi ha centren que ja han rebut més sol·licituds de les que poden oferir.

És el cas de l’Esplai Florida, de l’Hospitalet de Llobregat. Mari Carmen Zafra n’és la coordinadora i assegura que "hem rebut prop de 1.000 sol·licituds des del mes d'abril i, a dia d'avui, encara els hi arriben famílies demanant si queden beques disponibles".

La Yuli Lucero és la mare d’un dels nens que passará les properes setmanes en aquest esplai. Sense la beca que rebrà, la conciliació familiar i la possibilitat de garantir al seu fill una alimentació saludable quedaria en entredit.

"En el meu cas, em surten serveis de neteja per fer i, si estic amb el nen, l'he de portar amunt i avall i se'm complica tot", indica la Yuli a l'ACN.

Amb tot, des d'Educo lamenta que no puguin cobrir totes les peticions d'ajudes que reben i demana a la Generalitat més coordinació amb les administracions locals.