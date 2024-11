La crisi al sector de l'habitatge a Catalunya

Segons el Centre d'Estudis d'Opinió l'habitatge ha passat a ser la principal preocupació dels catalans, i no ho era des de l'any 2007. Una situació que, sumada a l'èxit de convocatòria de la manifestació del dissabte, on milers de persones van reclamar una baixada en el preu del lloguer, fa evident que és necessari un canvi immediat. Per això a 'La Ciutat' li hem dedicat el 'Tema de la Setmana', per conèixer els diferents punts de vista i per fer una radiografia de la situació en la que ens trobem i el sentir tant del sector immobiliari com també de les entitats que reclamen a les institucions que s'implementin mesures dràstiques per frenar aquesta precarització de l'habitatge a Catalunya i especialment a Barcelona.

Dues realitats

Amb la intenció de posar sobre la taula el parer tant de les entitats socials que reclamen aquests canvis com de les institucions que formen part del sector de l'habitatge hem pogut parlar amb el portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, i amb el director institucional de l'àrea jurídica del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària, Carles Sala. Amb ells hem pogut contrastar dues posicions ben allunyades, que coincideixen en que hi ha un problema pendent de resoldre però identificant problemes i solucions ben diferents. Un 'cara a cara' especial amb el que hem pogut treure una bona imatge del que veuen necessari uns i altres.

Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona

Per tancar aquest 'Tema de la Setmana' hem pogut parlar amb el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgues, una entrevista en la que hem volgut fer una radiografia general de la situació de l'habitatge a Barcelona i Catalunya.