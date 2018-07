Creus que el tramvia per la Diagonal pot ser una solució als problemes de trànsit a l'entrada i sortida de Barcelona?

L'ampliació a partir de Francesc Macià per millorar l'accés als municipis del Baix Llobregat quedarà aturada, previsiblement, per la manca d'acord amb ERC. Sigui quina sigui ela destinació final del projecte de tramvia per la Diagonal de Barcelona, us preguntem si considereu que el Tram pot ser una solució als problemes que hi ha actualment als accessos a Barcelona o si, contràriament, pot generar més retencions i no resoldre el problema dels embussos.