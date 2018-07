Creus que cal posar límits al turisme a Barcelona?

ENQUESTA

Segons l’informe sobre l’activitat turística fet per l’Ajuntament de Barcelona, per primera vegada hi ha més barcelonins partidaris de posar límits al turisme a la ciutat que no pas d’incrementar-lo. Però la situació és gairebé d'un empat tècnic. El 49% pensen que cal posar límits mentre el 47,5% creu que han de venir més visitants.

Els resultats varien molt en funció dels districtes. Més del 50% dels veïns de Ciutat Vella, l'Eixample, Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia demanen límits. En canvi, a Nou Barris, la situació es inversa: el 60% volen més turisme. Per barris, al Gòtic, es on hi ha més rebuig ja que el 70% volen posar límits i el 65% opinen que hi ha massa hotels.

Malgrat que el nivell de rebuig ha anat creixent des del 25% del 2012, els barcelonins no tenen una mala percepció del turisme ja que el 86% creu que és una activitat positiva per a la ciutat. Amb tot, es la xifra més baixa dels últims 10 anys, gairebé cinc punts per sota de la del 2015.

De fet, cada vegada hi ha més turistes. El 2016, Barcelona va tenir 7,5 milions de visitants i gairebé 20 milions de pernoctacions hoteleres. El nombre de turistes en establiments hotelers va créixer un 5,6% més que el 2015. Es va registrar un 11,2% més de passatgers a l'aeroport i un 5,6% més de passatgers de creuers al port.

El perfil del turista és el d'una persona de 36 anys que ja havia estat a la ciutat, que es gasta uns 100€ en allotjament i fa una despesa extra hotelera d'uns 400€ de mitjana.

Els turistes valoren la ciutat amb un 8,7, una dècima més que l'any 2015 i els tres punts més visitats són la Sagrada Família, el Parc Güell i el Museu del Barça.

Per nacionalitats, el 44% provenen de la Unió Europea, el 35% de la resta del món i el 21% d'Espanya. Els estrangers més nombrosos són del Regne Unit (8,96), seguits dels que provenen dels Estats Units (8,41), França (8,39) i Itàlia (6,38).

