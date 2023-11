Creu Roja busca recaptar 75.000 joguines amb fins solidaris

Sota el lema 'Els seus drets en joc', Creu Roja Joventut ha engegat la seva 31a campanya solidaria, que intentarà recaptar fins a 75.000 jocs i joguines perquè els més petits de les families més vulnerables hi tinguin accés. No totes les joguines tenen cabuda a la campanya, i és que l'objectiu també és educar en valors. D'aquesta manera, queden excloses les joguines bèl·liques o sexistes i només s'acceptaràn joguines noves, ja que es vol evitar la possibilitat que els falti alguna peça, estigui en mal estat o que, el nen o nena que la rep, no pugui gaudir-ne totalment. També es mira pel medi ambient, i és que només es tindran en compte materials que tinguin el mínim impacte mediambiental possible. A més, com no, també hi ha la opció de contribuïr amb donacions econòmiques, que permetran a la organització adquirir aquestes joguines de forma directa. D'aquesta campanya n'hem parlat amb el vicedirector de Creu Roja Joventut, José Angel Bueso.