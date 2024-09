Creix l'interès per l'FP entre el jovent però l'oferta pública no dona l'abast

La Formació Professional és una de les assignatures que portarà més feina al Departament d'Educació. Cal recordar que, aquest any, més de 30.000 alumnes s’han quedat sense plaça en la primera convocatòria. Ara està en marxa la matriculació extraordinària, que els pot donar una segona oportunitat, però obligarà molts d’ells a incorporar-se amb el curs ja en marxa. "Això no pot tornar a passar", ha dit amb contundència la consellera del ram, Esther Niubó, en la seva primera compareixença al Parlament.

Per a Niubó, la fórmula perquè aquest desgavell no es repeteixi passa per escurçar el procés de matriculació amb l'objectiu que les places s’adjudiquin el mes de juliol. D’altra banda, aposta per una millora dels estudis que s'imparteixen: "Hem d'ajustar l'oferta formativa a les necessitats del teixit productiu".

La consellera remarca que això no vol dir deixar l’FP a mans de l’empresa, però sí que creu que s’han de tenir en compte les demandes del món laboral, també fixant-se en les particularitats de cada territori. Sílvia Macho, que és professora de programació i coordinadora de cicles de l’Escola Sant Nicolau de Sabadell, està d’acord amb aquesta idea, si bé creu que cal anar més enllà.

"Lògicament, cal veure què necessiten les empreses, però també les inquietuds del jovent, que de vegades no coincideixen amb la realitat. La majoria volen ser youtubers i a l'aula els hem de fer entendre que sí que hi haurà algú que es guanyi la vida amb això, però que la resta haurà de buscar una alternativa. I la conselleria, a l'hora de fer els currículums, ha d'actualitzar els continguts: el que els ensenyem a classe els ha de ser útil", ha comentat en declaracions a Onda Cero.

El desprestigi de l'FP comença a passar de moda

Fer encaixar aquestes tres qüestions no és una tasca fàcil. Per això, Macho proposa que, cada cert temps, es recullin els interessos de l’alumnat per garantir que trobin el seu lloc al sistema educatiu. També considera, com la mateixa Niubó, que cal un canvi en el procés de matriculació i, en general, una aposta més ferma per l’FP. A parer seu, s’ha d’aprofitar el "canvi de tendència" dels últims anys, en què l’FP ha guanyat prestigi i ha captat l’atenció dels joves.

En són un exemple l’Aroa i el Jordi, dos estudiants de 18 anys que es van decidir per l’FP. Ella està fent un cicle superior d’Il·luminació a Terrassa, després d’haver fet un grau mitjà de Vídeo, discjòquei i so. Ell es troba fent el segon curs del cicle mitjà d’Imatge i So a Sabadell. Tots dos han explicat a Onda Cero els avantatges de l’FP. "Aprens la teoria i, al cap de dos dies, ja ho poses en pràctica, és molt més dinàmic", ha destacat l'Aroa. "En el meu cas, la teoria l'acostumo a portar fatal, jo aprenc més visualment, per això em va millor la pràctica", ha afegit en Jordi, en la mateixa línia.

Malgrat que el camí més conegut -i, segurament, més ben vist- era fer batxillerat, tots dos van fer cas de la seva intuïció i ara els motiva anar cada dia a classe. A més, han tingut ocasió de fer pràctiques a empreses del sector i això els convertirà en professionals formats i amb experiència de cara al mercat laboral.